Bargiggia | ” De laurentiis anacronistico | poco credibile e ridicolo in alcune scelte Ecco quando arriverà il terzino | su Insigne…”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Paolo, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato le operazioni di mercato del Napoli ai microfoni della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. “ De. Non è modernismo il silenzio stampa. Nello sport americano, ad esempio, sono obbligati a parlare. Il danno diretto alla società, in realtà, è relativo o nullo, perché a rispondere dell’eventuale ammenda ai media,viene violato l’accordo, è la Lega. Negli Usa ci sono delle penali pesantissime, dovrebbero inserirle anche in Italia. Ritiro Napoli con kit ...

Notizie Napoli calcio . Paolosul suo sito ufficiale ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli :... Deannuncia: "Ad agosto il nuovo materiale a firma EA7" La critica dial Napoli: "Brutta immagine, il modo sbagliato per la nuova stagione" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...Palo Bargiggia bacchetta la gestione De Laurentiis e commenta il calciomercato del club partenopeo e il caso Insigne.Secondo l'esperto di mercato, in sede di trattativa Aurelio De Laurentiis non offrirà a Lorenzo Insigne più di 3 milioni e bonus a stagione per 4 anni.