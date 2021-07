A Trigoria non si entra. Mourinho mette al bando cronisti e tifosi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ambiente romano, di cui si favoleggia parlando di calcio, è come la Fenice di Metastasio. Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa: dev’essere per prevenire gli effetti di questo fantasma che la nuova Roma dei Friedkin e di Josè Mourinho ha deciso di negare l’accesso al campo di Trigoria sia ai cronisti che al pubblico, in occasione delle due partite amichevoli contro i dilettanti del Montecatini e la Ternana, neopromossa in serie B. Era logico pensare che con l’avvento del vulcanico allenatore portoghese non sarebbero state rose e fiori per i media, dati i trascorsi all’Inter: scintille già alla prima conferenza, quando allo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ambiente romano, di cui si favoleggia parlando di calcio, è come la Fenice di Metastasio. Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa: dev’essere per prevenire gli effetti di questo fantasma che la nuova Roma dei Friedkin e di Josèha deciso di negare l’accesso al campo disia aiche al pubblico, in occasione delle due partite amichevoli contro i dilettanti del Montecatini e la Ternana, neopromossa in serie B. Era logico pensare che con l’avvento del vulcanico allenatore portoghese non sarebbero state rose e fiori per i media, dati i trascorsi all’Inter: scintille già alla prima conferenza, quando allo ...

