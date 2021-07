Warframe | annunciato il cross-play | cross-save e un' inedita versione mobile

(Di domenica 18 luglio 2021) Durante l'ultima TennoCon 2021, l'evento digitale dedicato a, gli sviluppatori hanno svelato un nuovo trailer per la tanto attesa espansione New War. Tuttavia, non si è trattato dell'unico annuncio: gli sviluppatori di Digital Extremes hanno infatti confermato che, a breve,accoglierà le tanto attese feature di. Non solo: alla TennoCon è stato perfinol'arrivo di unadi, i cui dettagli, tuttavia, ...

... la nuova espansione di. Potete ammirare il lungo video di gameplay qui di seguito, a partire dal minuto 5:42:18: The New War vennenel lontano 2018 e prometteva un'esperienza ...... l'evento annuale dedicato adurante il quale è stata presentata la nuova espansione Waframe: The New War . Durante la diretta, Digital Extremes haanche alcune novità previste ...Sta per arrivare il supporto per cross-play e cross-save in Warframe, titolo online giocatissimo nonostante i molti anni sulle spalle.. Nel corso del TennoCon 2021, Digital Extremes ha annunciato ...Warframe accoglierà a breve le feature di cross-play e cross-save su tutte le piattaforme e questo includerà anche la neo-annunciata versione mobile.