VIDEO Juventus, tre moduli e Locatelli: guarda tutte le opzioni offensive (Di domenica 18 luglio 2021) Con il possibile arrivo di Manuel Locatelli, ecco come potrebbe giocare la Juventus di Massimiliano Allegri la prossima stagione Leggi su mediagol (Di domenica 18 luglio 2021) Con il possibile arrivo di Manuel, ecco come potrebbe giocare ladi Massimiliano Allegri la prossima stagione

Advertising

juventusfc : ?????????????? ?? Il recap della prima giornata di allenamento ?? - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ???? #AccaddeOggi: Ronaldo diventa un giocatore della Juventus ?? #UCL - gilnar76 : #Juventus in campo alla Continassa: seduta mattutina al JTC – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea… - junews24com : Juventus in campo alla Continassa: seduta mattutina al JTC - VIDEO - - JuvMania : Domenica di lavoro per i bianconeri che già in mattinata sono scesi in campo per la prima delle due sedute in progr… -