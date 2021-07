Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:00 (Di domenica 18 luglio 2021) Viabilità DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 luglio 2021)DEL 18 LUGLIOORE 18.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DISEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO ...

romamobilita : #viabilità #Roma, possibili rallentamenti in viale del Tintoretto a causa di un incidente all'altezza di via Gozzoli - romamobilita : #viabilità #Roma, possibili rallentamenti in via Appia Nuova a causa di un incidente avvenuto in Via Anicio Paolino in direzione Gra

Ferrovia zona via Aurelia sud: lavori di notte al cavalcavia Sono le modifiche alla viabilità che si rendono necessarie per eseguire alcuni importanti ...la messa in sicurezza del parapetto del cavalcavia in attraversamento della linea ferroviaria Pisa - Roma ...

