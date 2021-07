The Voice Senior 2, Orietta Berti “soffia” il posto al collega? (Di domenica 18 luglio 2021) The Voice Senior 2 annovera nel cast Orietta Berti come nuova giudice: la cantante a chi prenderà il posto? Fonte foto: FacebookManca ancora diverso tempo per l’inizio della nuova edizione dello show di prima serata che lo scorso anno ha ottenuto grande successo con Antonella Clerici su Rai Uno. In attesa però di rivederlo in tv, arriva una notizia che in poco tempo ha fatto il giro del web lasciando i fan pieni di felicità, nonostante per il momento sia solo una indiscrezione. E’ proprio TvBlog ha fare sapere che Orietta Berti dovrebbe essere una delle ... Leggi su chenews (Di domenica 18 luglio 2021) The2 annovera nel castcome nuova giudice: la cantante a chi prenderà il? Fonte foto: FacebookManca ancora diverso tempo per l’inizio della nuova edizione dello show di prima serata che lo scorso anno ha ottenuto grande successo con Antonella Clerici su Rai Uno. In attesa però di rivederlo in tv, arriva una notizia che in poco tempo ha fatto il giro del web lasciando i fan pieni di felicità, nonostante per il momento sia solo una indiscrezione. E’ proprio TvBlog ha fare sapere chedovrebbe essere una delle ...

