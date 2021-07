Stop ai viaggi studio all’estero: marcia indietro dell’Inps dopo il maxi-focolaio di studenti a Dubai (Di domenica 18 luglio 2021) Alla fine l’Inps ha deciso. Addio ai viaggi studio all’estero per quest’anno dopo il focolaio che ha interessato 500 ragazzi a Dubai. L’avviso, pubblicato sul sito dell’Inps il 16 luglio scorso, è chiarissimo: «Negli ultimi giorni si è assistito a un aumento dei casi di infezione da Covid, dovuto al diffondersi della variante delta del virus che si sta registrando sia in Europa sia nel resto del mondo. Tale circostanza, unita al fatto che i soggiorni studio per i quali Inps offre il contributo economico alle famiglie investono una fascia di età con ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Alla fine l’Inps ha deciso. Addio aiper quest’annoilche ha interessato 500 ragazzi a. L’avviso, pubblicato sul sitoil 16 luglio scorso, è chiarissimo: «Negli ultimi giorni si è assistito a un aumento dei casi di infezione da Covid, dovuto al diffondersi della variante delta del virus che si sta registrando sia in Europa sia nel resto del mondo. Tale circostanza, unita al fatto che i soggiorniper i quali Inps offre il contributo economico alle famiglie investono una fascia di età con ...

