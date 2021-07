Sgarbi sotterra Conte | “Vi spiego perché è inutile”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 18 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-nt/uploads/2021/07/.mp4 Per ripartire c’è bisogno soprattutto della cultura. E alla festa La Ripartenza del sito nicolaporro.it non poteva quindi mancare Vittorio. Dopo il suo intervento dal palco del teatro Petruzzelli di Bari con il monologo su Caravaggio e Pasolini, il noto critico d’arte si è intrattenuto per un’intervista come al solito fuori dalle righe. Tra i temi trattati, il ritorno di Giuseppesulla scena politica, il reddito di cittadinanza e il pronostico sul prossimo presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Nicola Porro.