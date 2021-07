Sacchi su Donnarumma | Con il Milan serviva più riconoscenza

(Di domenica 18 luglio 2021) Arrigo, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', si è detto d'accordo con la decisione presa dale nel contempo ha criticato il modo in cui si è mosso l'ormai ex ...

Gianluigiè certamente uno dei grandi protagonisti dell'estate calcistica. Prima infatti ha ... Arrigo, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', si è detto d'accordo ...e la stoccata aDel Milanparla soprattutto in relazione alla vicenda, approfittandone per lanciare una stoccata al giovane portiere, poi protagonista con la ...Durissime parole nei confronti di Gianluigi Donnarumma da parte dell'ex allenatore del Milan che non usa mezzi termini.Arrigo Sacchi critica la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan e applaude il club rossonero: “Vincere con i debiti è come barare”.