Roma, buona anche la seconda per Mourinho: 2-0 alla Ternana (Di domenica 18 luglio 2021) seconda uscita estiva per la Roma di Mourinho e seconda vittoria, questa volta contro la Ternana per 2-0 Dopo l’amichevole contro il Montecatini, la Roma di José Mourinho è scesa in campo per la seconda uscita della stagione. Altra vittoria per i giallorossi che contro la Ternana trovano un successo per 2-0. In gol Carles Perez e Kumbulla, con una rete per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)uscita estiva per ladivittoria, questa volta contro laper 2-0 Dopo l’amichevole contro il Montecatini, ladi Joséè scesa in campo per lauscita della stagione. Altra vittoria per i giallorossi che contro latrovano un successo per 2-0. In gol Carles Perez e Kumbulla, con una rete per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

