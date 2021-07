Repubblica, Azzi commenta: "Ancora aperte le ferite della scorsa stagione ,ma il poker di Osimhen è un raggio di luce" (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter la prima uscita del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "È iniziata la lunga strada del Napoli per fare pace con i suoi tifosi, tra gol (12) e messaggi tardivi di scuse. Le ferite della scorsa stagione restano aperte, ma il poker di Osimhen è un raggio di luce, Napoli-BassaAnaunia". IL POST: È iniziata la lunga strada del #Napoli per fare pace con i suoi tifosi, tra ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista di, Marco, hato attraverso il suo profilo Twitter la prima uscita del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "È iniziata la lunga strada del Napoli per fare pace con i suoi tifosi, tra gol (12) e messaggi tardivi di scuse. Lerestano, ma ildiè undi, Napoli-BassaAnaunia". IL POST: È iniziata la lunga strada del #Napoli per fare pace con i suoi tifosi, tra ...

