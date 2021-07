Regina Elisabetta, spunta un incredibile retroscena: l’ha vietata a palazzo (Di domenica 18 luglio 2021) Un retroscena che ha dell’incredibile ed è molto curioso, la Regina Elisabetta l’ha vietata categoricamente a palazzo Che la Regina Elisabetta abbia un carattere molto particolare è cosa ben nota, ed è altrettanto noto che spesso e volentieri abbia avuto delle pretese che hanno lasciato interdetto il mondo intero. L’indiscrezione riportata su Novella 2000, invece, ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Unche ha dell’ed è molto curioso, lacategoricamente aChe laabbia un carattere molto particolare è cosa ben nota, ed è altrettanto noto che spesso e volentieri abbia avuto delle pretese che hanno lasciato interdetto il mondo intero. L’indiscrezione riportata su Novella 2000, invece, ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FlaGu52 : RT @marilovesgr33n: INTERNI SPERIMENTALI • Jean Michel Frank | Paris 1930 • Scala di Milton Ramos Oscar Niemeyer ITAMARATY Palace | B… - yoonieisbby : Ma hanno pronto il nuovo inno per dopo che è morta la regina elisabetta? - giuandsan : se non è la mano di giugiulola io sono la regina elisabetta #amemici20 @giuliast4bile - microba_96 : @voidxmiriam Quando capiranno che Chiellini in quel momento avrebbe afferrato così pure la regina Elisabetta sarà troppo tardi ?????? - justforthebrave : @28HABITX sisi certo ed io la regina Elisabetta -