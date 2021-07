No, la Lombardia non è vicina all’immunità di gregge (Di domenica 18 luglio 2021) È una notizia circolata molto negli ultimi due giorni, per via di alcune informazioni fuorvianti fornite dalla stessa Regione Leggi su ilpost (Di domenica 18 luglio 2021) È una notizia circolata molto negli ultimi due giorni, per via di alcune informazioni fuorvianti fornite dalla stessa Regione

Advertising

RobertoBurioni : Il TAR della Lombardia ha rimandato a settembre la decisione sulla sospensione dei sanitari non vaccinati, che quin… - elle_effe : RT @ilpost: No, la Lombardia non è vicina all’immunità di gregge - romi_andrio : RT @ilpost: No, la Lombardia non è vicina all’immunità di gregge - wirko94 : RT @ilpost: No, la Lombardia non è vicina all’immunità di gregge - marcelgiorda : RT @ilpost: No, la Lombardia non è vicina all’immunità di gregge -