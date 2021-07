Newport riapre alla storia | i nuovi arrivati della Hall of Fame

(Di domenica 18 luglio 2021) Goran Ivanisevic e Conchita Martinez per il 2020, quando l'evento non si svolse a causa dell'emergenza sanitaria; Dennis Van der Meer e le "Original 9" per il 2021. Sono gli ultimi personaggi il cui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Newport riapre

Tiscali.it

Sono gli ultimi personaggi il cui apporto alla storia del tennis è stato premiato con l'inserimento nell'International Tennis Hall of Fame , nella cerimonia tenuta anella notte italiana fra ...Disneyland Parisil 17 giugno Orari ridotti, ingressi contingentati - per un massimo di 28. il Disney'sBay Club il 17 giugno, il Disney's Hotel New York " The Art of Marvel il 21 ...Goran Ivanisevic e Conchita Martinez per il 2020, quando l’evento non si svolse a causa dell’emergenza sanitaria; Dennis Van der Meer e le ...