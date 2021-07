Milan | Brahim Diaz ha firmato | si attende l’ufficialità I dettagli

Advertising

AntoVitiello : ???? Il ritorno di #BrahimDiaz. Le immagini dello sbarco a Linate dello spagnolo #Milan @Milannewsit @Brahim - PietroMazzara : Confermato: sarà @Brahim il nuovo ?? del #Milan @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - infoitsport : Milan, Brahim Diaz: i numeri della sua prima stagione rossonera / News - infoitsport : TOP NEWS Ore 20 - Brahim Diaz ha firmato col Milan. I risultati delle amichevoli dei club di A -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

... per capire se sarà lo stesso trequartista a forzare la mano chiedendo la cessione al CSKA, ma il nome è ancora alto nella lista del: l'ufficialità diDiaz è in arrivo, ma il Diavolo non ...Ilin queste ore sta mettendo a segno diversi importanti colpi di mercato e, dopo l'affareDiaz, dal Real Madrid potrebbe arrivare anche il terzino Alvaro Odriozola . Stando a quanto ...Brahim Diaz ha firmato il contratto con il Milan. Come raccolto da TMW, il fantasista spagnolo ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà (nuovamente) ai rossoneri per le prossime due stagioni.Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'ufficialità potrebbe però slittare alla giornata di domani. Le ultime sul mercato del Milan. Brahim Diaz ha firmato il contratto in sede, ma l'ufficialità ...