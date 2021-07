Matteo Berrettini salta le Olimpiadi di Tokyo. "Deve restare a riposo 15 giorni" (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Lo apprende l’ANSA in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon, è alle prese con un “risentimento muscolare e Deve restare a riposo 15 giorni”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021)non parteciperà alledi. Lo apprende l’ANSA in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon, è alle prese con un “risentimento muscolare e15”.

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - Palazzo_Chigi : Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai r… - babyzenzy : RT @Agenzia_Ansa: Il tennista romano Matteo Berrettini rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. E' alle prese con un 'risentimento muscolare e dev… - pietroscogna : Per un infortunio muscolare, Matteo Berrettini non parteciperà all'Olimpiade. L'Italia perde una concreta chance di medaglia. #Tokyo2020 -