La baby sitter ‘dimentica’ la bimba in auto | piccola di 2 anni muore sotto al sole rovente

Una dimenticanza fatale quella di una donna di 43 anni arrestata in Florida per aver lasciato una bimba di 2 anni in auto sotto il sole cocente per più di sette ore. Juana Perez-Domingo, questo il nome della donna, si era dimenticata la bambina ancora con le cinture di sicurezza allacciate sotto il sole cocente di Miami. Avrebbe dovuto portarla ad un asilo nido a Homestead, in Florida, ma siccome la struttura non aveva ancora aperto la baby sitter ha deciso di tornare a casa la bambina.

