Jolly McKennie alla riconquista della Juve: quante soluzioni per Allegri (Di domenica 18 luglio 2021) Lo stop di Arthur, che mancherà in questi primi tre mesi in cui si fa la Juve, lo metterà in condizione di dover inseguire al ritorno nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Chi una dimensione sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Jolly McKennie Jolly McKennie alla riconquista della Juve: quante soluzioni per Allegri L'IMPATTO SULLA JUVE ? Weston McKennie è una mezzala naturale, che le circostanze tattiche della Juventus della scorsa stagione hanno dirottato a volte in fascia e a volte da incursore sulla ...

Weston McKennie: l'incursore della Juve 2.0 di Max Allegri? Questo per renderlo un giocatore completo, fino a farlo diventare un perfetto jolly della nuova ... E chissà che Weston McKennie non possa diventare il perfetto incursore del nuovo corso bianconero , ...

Jolly McKennie alla riconquista della Juve: quante soluzioni per Allegri La Gazzetta dello Sport La nuova Juve e la ricostruzione di Allegri: con Locatelli e Ronaldo centravanti TORINO - La prima volta Allegri arrivò alla Juve tra calci e sputi, trovò una squadra già fatta, con un'architettura ben definita e che funzionava come un orologio: la sua prima mossa fu non metterle ...

ALLEGRI HA IL SUO JOLLY E LO DEVE SFRUTTARE E' uno dei tre top presenti alla Continassa, Weston McKennie è stata una delle piacevoli novità delle scorsa stagione. Il calciatore ex Schalke, infatti, è arrivato ...

