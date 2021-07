Green pass, "modello francese" e populismo elettorale all'italiana (Di domenica 18 luglio 2021) Il modello francese che impone il Green pass anche nei locali, forzando l’uso del “passaporto sociale”, è stato bollato come «raggelante» da Matteo Salvini . Una lesione di diritti e libertà... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) Ilche impone ilanche nei locali, forzando l’uso del “aporto sociale”, è stato bollato come «raggelante» da Matteo Salvini . Una lesione di diritti e libertà...

