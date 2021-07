"Gianroberto Cazzareggio". Non è uno scherzo, lo sfregio di Giuseppe Conte al leader M5s: che figura di palta | Guarda (Di domenica 18 luglio 2021) Il filmato pubblicato da Giuseppe Conte su Facebook contiene una gaffe incredibile: quando l'ex premier parla dei fondatori del movimento, la scritta in sovrimpressione storpia infatti il nome di Gianroberto Casaleggio in "Gianroberto Cazzareggio". Tutto il discorso è stato accompagnato dai sottotitoli, ma l'errore ha trasformato l'omaggio alle due personalità che hanno creato il Movimento Cinque Stelle in un "vilipendio" assolutamente inatteso... Nel video, Conte ha subito delineato la strategia del suo M5s: picchiare duro contro Mario Draghi. Il presunto avvocato del popolo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Il filmato pubblicato dasu Facebook contiene una gaffe incredibile: quando l'ex premier parla dei fondatori del movimento, la scritta in sovrimpressione storpia infatti il nome diCasaleggio in "". Tutto il discorso è stato accompagnato dai sottotitoli, ma l'errore ha trasformato l'omaggio alle due personalità che hanno creato il Movimento Cinque Stelle in un "vilipendio" assolutamente inatteso... Nel video,ha subito delineato la strategia del suo M5s: picchiare duro contro Mario Draghi. Il presunto avvocato del popolo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianroberto Cazzareggio 'gianroberto cazzareggio'. l'incredibile gaffe di giuseppe conte: Da iltempo.it conte Giuseppe Conte posta sui suoi social un pippone di 10 minuti per dire che troveranno finalmente on line questo benedetto statuto che lo ha fatto tanto litigare con Beppe Grillo. ...

L'incredibile gaffe di Giuseppe Conte, vilipendio alla memoria di Casaleggio Perché in sovrimpressione esce 'il movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Cazzareggio'. Lapsus freudiano, che fa capire quanto livore ci sia verso ...

Conte, gaffe nel suo nuovo video: "M5S fondato da Beppe Grillo e..." Corriere dello Sport.it Conte lancia il nuovo statuto del M5S: ''Si riparte con nuovo slancio e nuova forza'' Giuseppe Conte in un video su Facebook ha lanciato il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, che sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote.

CONTE: M5S RIPARTE “È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di ...

