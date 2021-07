Germania | Laschet scherza nei luoghi colpiti da alluvione poi si scusa

(Di domenica 18 luglio 2021) "Il destino delle persone che sono state colpite per noi è importante. Per questo mi rammarico enormemente per l'impressione suscitata dalla situazione colloquiale. E' stato inappropriato e mi scuso". ...

Advertising

fattoquotidiano : Alluvione Germania, ride e scherza mentre visita il luogo del disastro: polemiche contro il candidato alla cancelle… - Adnkronos : Lo scatto imbarazzante mostra #Laschet ridere e scherzare con altre persone mentre parla il presidente Steinmeier. - repubblica : Il delfino di Mekel ride sui luoghi del disastro: indignazione nel Paese - AltriMondiGazza : RT @Adnkronos: Lo scatto imbarazzante mostra #Laschet ridere e scherzare con altre persone mentre parla il presidente Steinmeier. https://t… - SkorpioITA : RT @_cieloitalia: 'Steinmeier parlava delle 130 vittine e dei dispersi in seguito all'alluvione, dietro di lui, non pensando di essere regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Laschet

Così Armin, il candidato cancelliere della Cdu alle prossime elezioni per decidere il successore di Angela Merkel, si è scusato su Twitter per l'imbarazzante fotografia, che lo mostra ridere ...Il presidente della Vesftalia (e candidato a succedere alla Merkel nella Cdu), Armin, si è scusato per le risatine immortalate durante il discorso del capo dello Stato, Frank - Walter Steinmeier, per le vittime dell'alluvione. 'Sono stato tutto il giorno per strada - ha detto -...(Yahoo Finanza) Dietro di lui, non pensando di essere registrato, Laschet, candidato della Cdu alla cancelleria, come successore di Angela Merkel, ride e scherza con i politici locali. Mentre la ...Il presidente della Vesftalia (e candidato a succedere alla Merkel nella Cdu), Armin Laschet, si è scusato per le risatine immortalate durante il discorso del capo dello Stato, Frank-Walter Steinmeier ...