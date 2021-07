Ex direttore di banca ucciso a Napoli, la moglie “Ho visto Giovanni crollare a terra” (Di domenica 18 luglio 2021) E’ un omicidio insensato e terrificante quello di Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca in pensione, di 69 anni. “Ho visto Giovanni crollare a terra, sono corsa verso di lui, ho cercato di aiutarlo a rialzarsi. Ma lui era ormai morto. Non ci credevo. E non ci credo ancora adesso”, confessa disperata Anna Quarta, la su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 luglio 2021) E’ un omicidio insensato e terrificante quello diCaramuscio, exdiin pensione, di 69 anni. “Ho, sono corsa verso di lui, ho cercato di aiutarlo a rialzarsi. Ma lui era ormai morto. Non ci credevo. E non ci credo ancora adesso”, confessa disperata Anna Quarta, la su Quotidianpost.

Advertising

AndreaV91234412 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Ex direttore di banca ammazzato davanti a sua moglie con 2 colpi di pistola al petto mentre stava prelevando allo spo… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Grazie a un testimone, un uomo fermato dai Carabinieri per l’omicidio a #Lequile dell'ex direttore di banca rapinato… - chilhavistorai3 : Grazie a un testimone, un uomo fermato dai Carabinieri per l’omicidio a #Lequile dell'ex direttore di banca rapina… - walter19563 : RT @Solocarmen1: Ieri un pensionato a Lecce,ex direttore di banca fa un prelievo al bancomat;un delinquente lo uccide per rapinargli pochi… - IRebell05 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Ex direttore di banca ammazzato davanti a sua moglie con 2 colpi di pistola al petto mentre stava prelevando allo spo… -