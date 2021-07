Euro 2020, arrestati due steward di Wembley, vendevano pass e pettorine a 4500 sterline (Di domenica 18 luglio 2021) Euro 2020, arrestati due steward di Wembley per aver venduto pass e pettorine per la finale a 4500 sterline Secondo quanto riporta The Sun, due steward in servizio a Wembley la sera della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, sono stati arrestati per aver tentato di vendere pass e pettorine per la partita a 4500 sterline. I due hanno offerto i pass, insieme a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021)duediper aver vendutoper la finale aSecondo quanto riporta The Sun, duein servizio ala sera della finale ditra Italia e Inghilterra, sono statiper aver tentato di vendereper la partita a. I due hanno offerto i, insieme a ...

Advertising

ESPNFC : 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 20… - EURO2020 : ???? The moment Federico Chiesa achieved a new EURO milestone... ?? Enrico (EURO 1996) and Federico Chiesa (EURO 2020… - HuffPostItalia : A Roma spuntano focolai come funghi. È la variante Euro 2020 - derrickoscarb : RT @ESPNFC: 2012: Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile helped secure promotion for Serie B side Pescara Calcio ?? 2021: Win Euro… - napolista : Una frode organizzata per la finale Italia-Inghilterra su una pagina Facebook. E ai clienti dicevano: “Non controll… -