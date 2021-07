Coronavirus, 3.127 nuovi casi: incidenza all’1,9%. Solo 3 morti. In questa settimana più del doppio dei contagiati della precedente (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 3.127 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 165.269 tamponi processati, di cui 90.905 test antigenici rapidi. L’incidenza – come spesso accade la domenica per effetto dei pochi test – schizza all’1,9%. Una buona notizia arriva sul fronte dei decessi, con appena 3 morti, e delle terapie intensive dove vengono assistiti 6 pazienti in meno di sabato a fronte di appena 3 ingressi. Male invece i ricoverati con sintomi: sono 25 più di ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 3.127 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 165.269 tamponi processati, di cui 90.905 test antigenici rapidi. L’– come spesso accade la domenica per effetto dei pochi test – schizza,9%. Una buona notizia arriva sul fronte dei decessi, con appena 3, e delle terapie intensive dove vengono assistiti 6 pazienti in meno di sabato a fronte di appena 3 ingressi. Male invece i ricoverati con sintomi: sono 25 più di ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

