Calciomercato Lazio | non si sblocca la cessione di Correa

(Di domenica 18 luglio 2021) Lavuole monetizzare dalla partenza di Joaquin, ma la situazione è in fase di stallo Prima uscita stagionale della nuovadi Maurizio Sarri, che nel ritiro di Auronzo di Cadore ha battuto con un rotondo 10-0 la top 11 Radio Club. A segno, tra gli altri, anche il neo arrivato Felipe Anderson, che nei piani dovrebbe andare a rimpiazzare Joaquinnel tridente offensivo che ha in mente l’ex tecnico di Juventus e Napoli. L’argentino, come ormai risaputo, è sulla lista dei partenti e il club biancoceleste vorrebbe monetizzare quanto prima dalla suaper poi reinvestire il ...

Commenta per primo Il classico rito di iniziazione dei calciatori è risultato indigesto per Elseid Hysaj . Il neo - acquisto della Lazio ha infatti scelto di cantare Bella Ciao davanti ai compagni per inserirsi nel gruppo, ma il video pubblicato da Luis Alberto è stato ricoperto di insulti dai tifosi biancocelesti storicamente ...Come riporta Repubblica però la Lazio vuole almeno 20 milioni fissi più Sarabia , ma la cifra ritenuta alta dai parigini. L'altro club è il Tottenham , che al momento sul piatto avrebbe messo 25 ...