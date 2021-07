AutoTrend | incremento per il mercato dell’usato

(Di domenica 18 luglio 2021) di Erika Noschesea doppia cifra per ilin Campania. Secondo i dati di, il bollettino statistico dell’Aci, lo scorso mese sono stati annotati al Pubblico Registro Automobilistico 25.389 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). Il 16,8% in più rispetto a giugno 2019, utilizzato come mese di riferimento per un confronto non penalizzato dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. La metà (50,1%) di queste compravendite si è concentrata nella provincia di Napoli dove hanno ...

