Attivisti uccisi, piazza a Baghdad chiede giustizia (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi a Baghdad per chiedere "la fine dell'impunità" in Iraq, dove decine di oppositori e Attivisti sono stati uccisi o rapiti dalla rivolta popolare dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Attivisti uccisi Giornalisti e attivisti spiati con il software israeliano: l'inchiesta delle ONG rivela una fitta rete di sorveglianza da remoto ... però, è emerso che oltre 1.000 sono stati già attribuiti a politici, giornalisti e attivisti. ... All'interno della lista numeri riferibili ai due giornalisti uccisi Khashoggi e Pineda Birto ...

Attivisti uccisi, piazza a Baghdad chiede giustizia Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi a Baghdad per chiedere "la fine dell'impunità" in Iraq, dove decine di oppositori e attivisti sono stati uccisi o rapiti dalla rivolta popolare dell'ottobre 2019. Sventolando bandiere irachene e portando ritratti di "martiri" assassinati, i manifestanti, tra cui molti studenti che ...

Attivisti uccisi, piazza a Baghdad chiede giustizia Agenzia ANSA Giornate ribelli contro il G20 a Venezia Lo scorso weekend a Venezia si è tenuto il vertice dei G20 a Venezia, con i Ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali dei 20 paesi più ricchi del pianeta riuniti nell’Arsenale. Exti ...

Il malware Pegasus continua a spiare giornalisti e attivisti Un recente report di Amnesty International ha evidenziato che il malware Pegasus continua ad essere utilizzato per spiare giornalisti ...

