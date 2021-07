Arrampicata sportiva, Stefano Ghisolfi vince in Coppa del Mondo! Trionfo a Briançon e allungo in classifica (Di domenica 18 luglio 2021) Stefano Ghisolfi ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva andata in scena a Briançon (Francia). L’azzurro è stato davvero impeccabile nell’amato lead, domando la parete transalpina e toccando 42+, demolendo così l’intera concorrenza: il russo Dmitrii Fakirianov (39+), il ceco Martin Stranik (37+) e lo statunitense Sean Bailey (36) si sono dovuti inchinare al cospetto del nostro portacolori. Va precisato che tutti i qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 erano assenti in questo appuntamento, ma il nostro portacolori è stato decisamente abile a imporsi e a prendersi ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha vinto la tappa delladel Mondo diandata in scena a(Francia). L’azzurro è stato davvero impeccabile nell’amato lead, domando la parete transalpina e toccando 42+, demolendo così l’intera concorrenza: il russo Dmitrii Fakirianov (39+), il ceco Martin Stranik (37+) e lo statunitense Sean Bailey (36) si sono dovuti inchinare al cospetto del nostro portacolori. Va precisato che tutti i qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 erano assenti in questo appuntamento, ma il nostro portacolori è stato decisamente abile a imporsi e a prendersi ...

