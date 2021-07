Amichevoli club Serie A | Torino | Napoli e Sampdoria pioggia di gol Bene il Bologna | pari per l’Atalanta

(Di domenica 18 luglio 2021) Concluse le partiteprogrammate per oggi pomeriggio pere Atalanta. Vediamole nel dettaglio:– Obermais Merano 11-0 Un bella vittoria contornata da unadi gol per ilgranata. A risplendere, il classe 2000 Millico che firma una doppietta come il compagno di reparto Zaza. Un’ottima prova per gli uomini di Juric che sicuramente avrà apprezzato la prova dei suoi ragazzi. Marcatori: 13? pt Sanabria, 15? pt Millico, 19? pt Aina, 42? pt Millico, 6? st Zaza, 8’ st Djidji, 15’ st Rincon, 21’ st Zaza, ...

... e dove si potranno vedere se non nelle prime gare del nuovo, vecchio tecnico?estive ... match non ufficializzato nonostante i dialoghi confermati tra i. E' stata valutata la ...... sede del ritiro estivo durante il quale si giocheranno le prime quattro garedella ...e saranno visibili in diretta sul sito ufficiale www.acffiorentina.com e sui canali social del. La ...Secondo quanto appreso da Milannews.it, con ogni probabilità l'amichevole del 24 luglio tra Milan e Juventus dovrebbe saltare in quanto ci sono delle ..."Ho ripensato tante volte a quel colpo di testa nel finale di gara con il Verona all'ultima di campionato. E' stata una pagina amara per tutti, soprattutto per i nostri tifosi. Ci dispiace tanto. Ades ...