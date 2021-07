???????Da strumento che salva l’estate a tappo per l’economia Tutte le incognite del green pass e della sua gestione (Di domenica 18 luglio 2021) In Italia si discute Da giorni sulla possibilità di un inasprimento del green pass, la certificazione che permette di viaggiare liberamente perché sancisce o la vaccinazione completa (le due dosi) o la guarigione Dal Co Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 luglio 2021) In Italia si discutegiorni sulla possibilità di un inasprimento del, la certificazione che permette di viaggiare liberamente perché sancisce o la vaccinazione completa (le due dosi) o la guarigionel Co Segui su affaritaliani.it

Advertising

AnnaAscani : Nascono le #AgoràDemocratiche. Una forma di partecipazione nuova, uno strumento di confronto importante, perché ci… - Ettore_Rosato : 1 milione di richieste di vaccino in una sola sera. In Francia annuncio obbligo #greenpass per locali, musei o tren… - rinnovabiliit : ? #USA: permessi flash per realizzare i tetti fotovoltaici. Il Dipartimento dell’Energia statunitense dà il via all… - Barone76972985 : @il_pat @pbecchi Sono esempi totalmente inappropriati e spero di non doverle spiegare la differenza fra uno strumen… - darioclaps : RT @NicholasPelle: Io mi sono vaccinato, ma ritengo che ognuno sia libero di fare ció che vuole. Il Green Pass è uno strumento da dittatura. -