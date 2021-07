Vaccini, in Piemonte somministrate oltre 4 milioni e 300mila dosi (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid in Piemonte, dove sono 42.131 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio. A 37.970 è stata ... Leggi su novaratoday (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid in, dove sono 42.131 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio. A 37.970 è stata ...

