Torino, Izzo: “Modulo adatto alle mie caratteristiche, stiamo lavorando molto” (Di sabato 17 luglio 2021) “Differenze tra Juric e Gasperini? Sono due grandi allenatori e sono molto simili. Hanno un metodo di lavoro simile. Sono entrambi molto fisici che lavorano sull’intensità e sulla capacità fisica”. Il difensore del Torino, Armando Izzo, è intervenuto così nella conferenza stampa di inizio stagione. Sul Modulo diverso e sull’obiettivo Nazionale: “Il mio obiettivo è sempre la Nazionale. Con Giampaolo il Modulo non è del tutto adatto alle mie caratteristiche, anche perché da quando gioco in A ho sempre agito a tre dietro. ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “Differenze tra Juric e Gasperini? Sono due grandinatori e sonosimili. Hanno un metodo di lavoro simile. Sono entrambifisici che lavorano sull’intensità e sulla capacità fisica”. Il difensore del, Armando, è intervenuto così nella conferenza stampa di inizio stagione. Suldiverso e sull’obiettivo Nazionale: “Il mio obiettivo è sempre la Nazionale. Con Giampaolo ilnon è del tuttomie, anche perché da quando gioco in A ho sempre agito a tre dietro. ...

