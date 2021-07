Milan, iniziate le visite mediche di Ballo Toure: i dettagli (Di sabato 17 luglio 2021) Ballo Toure ha cominicato le visite mediche presso la clinica La Madonnina: si sblocca l’operazione con il Monaco Ballo Toure ha finalmente iniziato le visite mediche rinviata dopo l’appuntamento fissato questa mattina a La Madonnina. Il laterale si appresta a compiere l’iter utile a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il laterale senegalese è arrivato nella tarda serata di ieri a Milano e, dopo qualche complicazione, può finalmente diventare un nuovo giocatore del Milan dove vestirà i panni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021)ha cominicato lepresso la clinica La Madonnina: si sblocca l’operazione con il Monacoha finalmente iniziato lerinviata dopo l’appuntamento fissato questa mattina a La Madonnina. Il laterale si appresta a compiere l’iter utile a diventare un nuovo giocatore del. Il laterale senegalese è arrivato nella tarda serata di ieri ao e, dopo qualche complicazione, può finalmente diventare un nuovo giocatore deldove vestirà i panni ...

