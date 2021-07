L’Inter ha trovato il sostituto di Hakimi ma c’è un problema (Di sabato 17 luglio 2021) Hector Bellerin è il profilo individuato dalL’Inter per sostituire Hakimi. Tuttavia, al momento è difficile trovare l’accordo con l’Arsenal per il trasferimento. Da quando Achraf Hakimi è passato al PSG, L’Inter è alla ricerca di un suo sostituto. Tra i nomi presi in considerazione per rimpiazzarlo c’è la possibilità di Hector Bellerin dell’Arsenal. Tuttavia, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021) Hector Bellerin è il profilo individuato dalper sostituire. Tuttavia, al momento è difficile trovare l’accordo con l’Arsenal per il trasferimento. Da quando Achrafè passato al PSG,è alla ricerca di un suo. Tra i nomi presi in considerazione per rimpiazzarlo c’è la possibilità di Hector Bellerin dell’Arsenal. Tuttavia, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : L’Inter ha trovato il sostituto di Hakimi ma c’è un problema - #L’Inter #trovato #sostituto #Hakimi - pelmilan : RT @FabrizioRomano: L’Inter è molto vicina a Olivier Giroud. L’attaccante francese ha trovato l’accordo sul contratto fino al 2022 come riv… - Iron_since_1974 : RT @Baldo14603459: L'unico giocatore con cui mi sono trovato a tu per tu, è stato Zanetti dell'Inter davanti San Siro. Gli ho chiesto se po… - temafootball24 : ??PILLOLE DI MERCATO?? ??#Torino-#Benfica: Trovato l'accordo per #Meïté ??L'#Empoli ha chiuso due operazioni in uscit… - YvanGoSlow24 : Non sarebbe meraviglioso se al 30esimo di Lugano-Inter sostituissimo Nainggolan perchè si è trovato l'accordo con il Cagliari? -