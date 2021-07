Libero De Rienzo, da Emanuele Trevi un ricordo struggente: "Contenevi oceani di dolcezza" (Di sabato 17 luglio 2021) Emanuele Trevi ha appena pubblicato un ricordo struggente in onore di Libero De Rienzo, l'attore morto improvvisamente durante la notte del 15 luglio 2021. Emanuele Trevi, critico letterario e scrittore italiano, nonché il vincitore del Premio Strega di quest'anno con il libro Due vite, ha scritto alcune parole in memoria di Libero De Rienzo, l'attore napoletano morto improvvisamente il 15 luglio 2021 nella sua casa di Roma, stroncato da un infarto all'età di 44 anni. Trevi, nel suo omaggio, ha esordito con ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 luglio 2021)ha appena pubblicato unin onore diDe, l'attore morto improvvisamente durante la notte del 15 luglio 2021., critico letterario e scrittore italiano, nonché il vincitore del Premio Strega di quest'anno con il libro Due vite, ha scritto alcune parole in memoria diDe, l'attore napoletano morto improvvisamente il 15 luglio 2021 nella sua casa di Roma, stroncato da un infarto all'età di 44 anni., nel suo omaggio, ha esordito con ...

