Juve | Allegri rivuole il suo regista | ma per i tifosi è bollito

Juve: Allegri (ri)vuole il suo regista, ma per i tifosi è bollito (Di sabato 17 luglio 2021) Dalle colonne della Gazzetta dello Sport arriva l' ennesima trattativa di mercato della Juventus riguardante un centrocampista . Con l'affare Locatelli che rischia di sfumare per il braccio di ferro con il Sassuolo, ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 17 luglio 2021) Dalle colonne della Gazzetta dello Sport arriva l' ennesima trattativa di mercato dellantus riguardante un centrocampista . Con l'affare Locatelli che rischia di sfumare per il braccio di ferro con il Sassuolo, ...

Advertising

pisto_gol : ?? Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha dichiarato che il suo assistito non ha ancora ricevuto nessuna prop… - forumJuventus : GdS: 'E' iniziata 7 stagione della Joya alla Juve. Allegri lo considera un patrimonio troppo prezioso per lasciarse… - GoalItalia : Allegri 2.0, inizia la nuova era alla Juve ?? Assenti quasi tutti i big ma c'è Dybala ?? [? @romeoagresti] - lamelasulweb : Anche a voi la simpatia per certe squadre dipende tanto dall'allenatore? Per esempio: L'inter da Conte a Inzaghi è… - _gemsmysoul : RT @irrisolvibile: ??Mercato Juve ??I regali della società ad Allegri: basta il pensiero. -