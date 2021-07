Incidente stradale a Sala Consilina: ferite due ragazze (Di sabato 17 luglio 2021) Un Incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Sala Consilina. E' accaduto in località Sant'Antonio. Una giornata caratterizzata da numerosi incidenti stradali, in provincia di Salerno. I ... Leggi su salernotoday (Di sabato 17 luglio 2021) Unsi è verificato questo pomeriggio a. E' accaduto in località Sant'Antonio. Una giornata caratterizzata da numerosi incidenti stradali, in provincia di Salerno. I ...

Advertising

CaporaleLuca : Carapelle, inaugurata l’aula magna dedicata a Tiziana Perrone, la piccola scomparsa un anno fa in un incidente stra… - sabrimaggioni : RT @Thelma02559007: @cammisettanta @sabrimaggioni @dick_handley Non sfugge, è che sono talmente incattiviti che straparlano... Intanto i mi… - blvshinglou : mio fratello potrebbe essere morto in un incidente stradale ma non potrei saperlo perché non ha il telefono - FrankZanata : RT @bobinetv: Incidente stradale a #sarre #valledaosta - - maddyxmoony__ : @Levi_tedrunk @wellbvalright @ErwinSmith_ita Nah,non sono morta per quasi un incidente stradale mortale due giganti non mi spaventano -