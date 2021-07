Il broker dei vip Massimo Bochicchio espulso in Italia: è accusato di truffa (Di sabato 17 luglio 2021) Appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino è stato accompagnato dagli agenti della giudiziaria di Fiumicino negli uffici di Polizia per la notifica dell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. Leggi su rainews (Di sabato 17 luglio 2021) Appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino è stato accompagnato dagli agenti della giudiziaria di Fiumicino negli uffici di Polizia per la notifica dell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari.

Massimo Bochicchio, il broker dei vip arrestato a Giacarta è stato espulso in Italia: è sbarcato a Fiumicino Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è stato espulso in Italia. Il broker è arrivato poco ...

