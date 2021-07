Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e l’incontro speciale in Sardegna (Video) (Di sabato 17 luglio 2021) Dalla Sardegna arrivano Video e foto della coppia che si sta divertendo tra sport e mare e serate, e non mancano anche le occasioni per incontri fortunati… Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo la vacanza in Sardegna, dove sono arrivati ieri. E dopo il mare, la partita di Padel, gli scherzi di Pierpaolo alla sua dolce metà, oggi si sono dati al golf e al fly board con Giulia che strillava mentre il suo fidanzato se la rideva e stavano sospesi in acqua. Uno spettacolo bellissimo da vedere documentato sul profilo Instagram ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 luglio 2021) Dallaarrivanoe foto della coppia che si sta divertendo tra sport e mare e serate, e non mancano anche le occasioni per incontri fortunati…si stanno godendo la vacanza in, dove sono arrivati ieri. E dopo il mare, la partita di Padel, gli scherzi dialla sua dolce metà, oggi si sono dati al golf e al fly board conche strillava mentre il suo fidanzato se la rideva e stavano sospesi in acqua. Uno spettacolo bellissimo da vedere documentato sul profilo Instagram ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - redazionerumors : La coppia è sbarcata in Sardegna! #prelemi #giuliasalemi #pierpaolopretelli - mlinka___ : RT @BenedettoC8: 'È Giulia Salemi, non la conoscete? È lei, è lei.' 'È lui il campione, è lui, Pierpaolo' #prelemi Tale madre, tale figlia - BenedettoC8 : 'È Giulia Salemi, non la conoscete? È lei, è lei.' 'È lui il campione, è lui, Pierpaolo' #prelemi Tale madre, tale figlia - _imNoemiee : Tu sei semplicemente uno dei miei account preferiti qui sopra, ci siamo conosciute meglio grazie ai gruppi telegram… -