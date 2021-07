Covid: La Mecca vietata ai non residenti per il secondo anno (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia oggi il tradizionale pellegrinaggio a La Mecca riservato per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia di Covid - 19, ai residenti in Arabia saudita e a un numero massimo di 60 mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Inizia oggi il tradizionale pellegrinaggio a Lariservato per ilconsecutivo, a causa della pandemia di- 19, aiin Arabia saudita e a un numero massimo di 60 mila ...

Un nuovo ordine per il mondo nel caos ... al fascino della teocrazia tibetana e del Potala, al mistero della pietra nera della Mecca: ogni ... È questo che torna a farsi strada dopo l'esperienza del Covid che ha unificato al massimo il mondo, e ...

