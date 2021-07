Covid, in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. I DATI (Di sabato 17 luglio 2021) I nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 luglio, sono 3.121. In leggera crescita sia le rianimazioni (+1), che i ricoveri ordinari (+23). I tamponi effettuati sono 244.797, con il tasso di positività che si attesta all'1,3%, in calo rispetto all'1,4% del giorno precedente Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) I nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 luglio, sono 3.121. In leggera crescita sia le rianimazioni (+1), che i(+23). I tamponi effettuati sono 244.797, con il tasso di positività che si attesta all'1,3%, in calo rispetto all'1,4% del giorno precedente

Advertising

andreastoolbox : Covid, oggi ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari in lieve aumento | Sky TG24 - SkyTG24 : Covid, in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. I DATI - NewsElezioni : Covid, 3.121 nuovi casi e 13 vittime Salgono ancora i contagi Covid in Italia: sono 3.121 nelle ultime 24 ore, 2.89… - antomido : @cris_cersei Io ho fatto il Covid, a novembre..dopo mesi di vit C e D preventiva x rafforzare sistema immunitario..… - settesere : Covid-19, in lieve aumento in E-R i casi +207 ma 0 decessi: Rimini +39, Cesena +15 e Ravenna +13 #settesere #news -