Che Tempo Che Fa arruola Massimo Lopez e Tullio Solenghi (Di sabato 17 luglio 2021) Fazio, Lopez e Solenghi - Che Tempo Che Fa Nella stagione tv 2021/2022 l’appuntamento della domenica sera di Rai 3 è confermato con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che per la nuova annata arruola nel cast fisso Massimo Lopez e Tullio Solenghi. “Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi” è l’annuncio via social della trasmissione, che allarga il proprio “parco ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 luglio 2021) Fazio,- CheChe Fa Nella stagione tv 2021/2022 l’appuntamento della domenica sera di Rai 3 è confermato con CheChe Fa di Fabio Fazio, che per la nuova annatanel cast fisso. “Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di CheChe Fa:” è l’annuncio via social della trasmissione, che allarga il proprio “parco ...

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - chetempochefa : ?? Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il ben… - CarloCalenda : Veramente un paio se le era già cancellate da solo (a partire dai decreti sicurezza). Confidiamo che in breve tempo… - cgilrimini : RT @BeppeGiulietti: Sarà una casualità ma tra i politici che urlano contro i bavagli #covid ci sono tutti,ma propio tutti quelli che,nel te… - Battlefield471 : Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’. Il riposo, quello vero, non è solo evadere… -