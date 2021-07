Biden contro Fb: "Disinformazione uccide le persone". La replica: "Accuse infondate" (Di sabato 17 luglio 2021) Scontro tra Biden e Facebook dopo che il presidente degli Stati Uniti ha accusato i social di Disinformazione sulla pandemia. La Disinformazione sui social “sta uccidendo le persone”, ha detto Joe Biden. La cattiva informazione “sta uccidendo - ha insistito - l’unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati”.La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il briefing con i cronisti ha detto che l’amministrazione sta collaborando con i social network per segnalare e bloccare la Disinformazione. “Stiamo flaggando i post problematici su ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Strae Facebook dopo che il presidente degli Stati Uniti ha accusato i social disulla pandemia. Lasui social “stando le”, ha detto Joe. La cattiva informazione “stando - ha insistito - l’unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati”.La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il briefing con i cronisti ha detto che l’amministrazione sta collaborando con i social network per segnalare e bloccare la. “Stiamo flaggando i post problematici su ...

