Ballo-Touré Milan, nessuna sorpresa, in corso le visite (Di sabato 17 luglio 2021) Era atteso nella giornata di ieri, ma per motivi burocratici, Ballo-Touré è potuto arrivare solo oggi a Milano. Il classe ’97 sta ora effettuando le visite di routine presso la clinica La Madonnina nel capoluogo lombardo. Per il terzino, che sarà il vice Theo Hernandez, il Milan è pronto a versare circa 5 milioni di euro nelle casse del Monaco. Foto: Twitter Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Era atteso nella giornata di ieri, ma per motivi burocratici,è potuto arrivare solo oggi ao. Il classe ’97 sta ora effettuando ledi routine presso la clinica La Madonnina nel capoluogo lombardo. Per il terzino, che sarà il vice Theo Hernandez, ilè pronto a versare circa 5 milioni di euro nelle casse del Monaco. Foto: Twitter Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

