Aumentano gli sbarchi dalla Turchia: possibile un ricatto di Erdogan? (Di sabato 17 luglio 2021) Due scafisti ucraini che provano la fuga nel Mediterraneo a bordo di un'imbarcazione partita dalla Turchia. Quest'ultimo episodio, registrato a inizio luglio, testimonia la crescente preoccupazione relativa alla rotta turca. I numeri sono sempre più in aumento e stanno mettendo in allarme la diplomazia. Il perché è presto detto: aleggia lo spettro di un nuovo InsideOver.

