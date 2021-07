Vauxhall Lotus Carlton | l’auto quasi proibita

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 16 luglio 2021) Oltre alle vetture di produzione propria, lasi è costruita un nome come preparatore di auto di altri marchi, e lane è un esempio. Nota in Italia come Opel Omega, lasuscitò clamore nel Regno unito perché era molto veloce. Era talmente veloce che rischiò di essere bandita! Se