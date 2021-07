Variante Delta | dal 26 luglio rischio restrizioni per diverse regioni

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lacontinua ad impennare gli indici dei contagi su tutto il territorio nazionale, torna il timore di un’Italia divisa in fasce di colore diverso e del ritorno di nuoveper limitare la diffusione del virus. Lepiù asono, per ora, la Sardegna, la Sicilia, il Veneto, il Lazio e la Campania. L’aumento dei casi La diffusione dellanon sembra destinata a fermarsi presto, il nuovo ceppo di Covid-19 si sta rapidamente diffondendo in tutto il paese colpendo l’ampia fetta di popolazione non ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Lae l'aumento di casi in Europa Intanto l'Oms avverte che la pandemia di coronavirus non è assolutamente alle spalle: la Gran Bretagna registra un nuovo picco di casi, il più alto da ...Non è stata ancora accertata l'eventuale presenza della. D'Amato: casi Covid destinati ad aumentare L'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, lo aveva già ...Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre si accende il dibattito sull'ipotesi del green pass obbligatorio nel Paese, in allerta per la variante Delta. I dati delle ...Il dollaro si rafforza in un contesto economico-finanziario ripiombato nell'incertezza sulla ripresa. Quanto durerà la riscossa del biglietto verde e quali fattori alla base della sua spinta?