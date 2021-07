Una vita, anticipazioni 16 luglio: Moncho viene portato in ospedale (Di venerdì 16 luglio 2021) Il piccolo Ramon farà spaventare Lolita e la sua famiglia. Il bambino, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 16 luglio, si ammalerà e si renderà necessario il ricovero in ospedale. Nel frattempo, Bellita confiderà a sua figlia Cinta i dubbi sulle tendenze sessuali di José mentre la ragazza dopo la proposta ricevuta dall'Argentina, deciderà di sposarsi con Emilio prima della tournée. Infine, Maite non avrà nessuna intenzione di cedere al ricatto di Felicia. Una vita, spoiler 16 luglio: Cinta ed Emilio decidono di sposarsi prima di andare in ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Il piccolo Ramon farà spaventare Lolita e la sua famiglia. Il bambino, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 16, si ammalerà e si renderà necessario il ricovero in. Nel frattempo, Bellita confiderà a sua figlia Cinta i dubbi sulle tendenze sessuali di José mentre la ragazza dopo la proposta ricevuta dall'Argentina, deciderà di sposarsi con Emilio prima della tournée. Infine, Maite non avrà nessuna intenzione di cedere al ricatto di Felicia. Una, spoiler 16: Cinta ed Emilio decidono di sposarsi prima di andare in ...

