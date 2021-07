Ultime Notizie Roma del 16-07-2021 ore 08 | 10

(Di venerdì 16 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid primo piano il viaggio quotidiano ieri secondo i dati del Ministero della Salute sono stati 2455 positivi ai test individuati 9 le vittime in un giorno 153 i pazienti in terapia intensiva in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite oltremanica sono invece 48553 i nuovi casi nel Regno Unito livello più alto da gennaio i morti 63 non si registrava dal 26 marzo un dato del genere lo riporta il sito ufficiale del governo britannico Intanto è fortemente probabile che si svilupperanno nuove varianti del covid-19 Nicolosi lo Sostengono gli esperti dell’organizzazione ...

'Io avrei comprato una borsa taroccata nelle boutique del falso di Corso Francia? Non è assolutamente vero'. Michela Quattrociocche , l'attrice romana ex moglie del calciatore Alberto Aquilani , ...Il diavolo veste Prada, anche se taroccato. Irresistibile la smania di possedere una Gucci, una Fendi, una Hermès, Chanel, Bottega Veneta o Balenciaga. Se poi al prezzo di una se ne possono avere tre, ...Il?Chievo della famiglia Campedelli non ammesso in B per irregolarità fiscali e contributive, l’ultima chance è il ricorso al Coni (bocciate altre 5 società di Serie C) ..."Vi inginocchierete anche voi del basket? Ci è stato detto, credo, che non sarà possibile fare alcuna dimostrazione eclatante su temi come il razzismo, la religione e la politica. Questo ci hanno dett ...