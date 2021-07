Tennis | Monfils e Svitolina sposi | matrimonio e sorrisi dei due atleti FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021) Gaeled Elina; la notizia, nell’aria da settimane dopo alcuni indizi da ambedue le parti, è stata ufficializzata daiti stessi tramite i loro account social autentici. L’ucraina e il francese si sono uniti nel vincolo del, seppur non sia chiara la località in cui il rito sia avvenuto.elegantissimo con un completo tendente al lilla, mentretradizionalmente in bianco e con un sorriso splendente. La coppia, stabile da anni, sebbene con alcuni alti e bassi caratteristici delle relazioni, è nota per l’ironia ...